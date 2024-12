La e-Ligue 1 change de logo et accueille un nouveau namer

Nouveau namer et nouveau logo pour la e-Ligue 1.

La compétition esport de la Ligue de Football Professionnel entre dans une nouvelle ère. Pour sa neuvième saison, l’eLigue 1 se métamorphose avec une identité visuelle modernisée et l’arrivée de McDonald’s comme partenaire titre. L’enseigne américaine de restauration rapide étend donc son influence sur le football hexagonal puisqu’elle est déjà le partenaire titre de la Ligue 1.

McDonald’s devient aussi le namer de la e-Ligue 1

« Cette neuvième saison marque un tournant décisif pour l’e-Ligue1 avec l’arrivée de McDonald’s comme partenaire titre. Précurseur parmi les ligues européennes en matière d’esport, l’e-Ligue1 McDonald’s réaffirme son ambition de s’imposer parmi les plus grandes compétitions et continue d’innover pour élargir son audience (…) Avec McDonald’s, nous bâtissons un partenariat solide, où le football rencontre le divertissement, pour faire rayonner l’esport à grande échelle et inspirer une nouvelle génération de fans » commente Benjamin Morel, le directeur général de LFP Media.

La création d’une chaîne Youtube en parallèle

Cette transformation marque une ambition stratégique claire : conquérir de nouveaux publics et affirmer sa légitimité dans l’univers concurrentiel de l’esport. Le nouveau logo met en avant le « e » emblématique de la compétition, tout en intégrant l’identité de McDonald’s. Cette évolution se double aussi d’une expansion éditoriale. Après avoir investi Twitch, l’e-Ligue 1 lance sa propre chaîne YouTube, @eLigue1Mcdonalds, centré sur la compétition et l’écosystème esport.