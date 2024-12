Kylian Mbappé. Comment son entourage cloisonne sa parole

Elle est rare et pourrait le devenir de plus en plus, la parole de Kylian Mbappé en entretien privé.

En ce moment, elle est scrutée de près. D’ailleurs, ce mercredi soir, dans la foulée du choc entre l’AS Monaco et le Paris SG qu’elle diffuse, la chaîne BeIn Sports proposera un documentaire inédit de Kylian Mbappé à la rencontre de fans. Il est peu probable que l’attaquant des Bleus et du Real Madrid y livre quelconque confession sur son actualité, disons-le brûlante.

Avoir Kylian Mbappé en interview confession relève du presque impossible. Seul le journaliste Mouloud Archour y est récemment parvenu et là encore, l’exercice a été soigneusement cadré par le joueur et son proche entourage. Le magazine France Football (FF), qui a rencontré le capitaine des Bleus à Madrid, deux jours avant le 3 décembre et le tournage de l’émission Clique, raconte quelques coulisses de l’événement.

Questions présentées d’avance et relecture des réponses

Il y est notamment expliqué comment la parole du Français est entièrement cloisonnée : les questions lui sont rapportées d’avance et son clan a le droit de regard sur les réponses avant leur diffusion. Il semble aussi que tous les sujets ne soient pas bons à commentaires, à l’instar du conflit qui oppose Kylian Mbappé à son ancien employeur, le Paris SG. Il n’a pas été abordé, dans l’émission de Canal +.

« Pour avoir la chance de « toucher » Mbappé, le procédé n’est pas vraiment négociable et tout le monde est logé à la même enseigne », écrit France Football dans son dernier numéro, dans un sujet sur le natif de Bondy que FF vient d’élire joueur français de la saison écoulée.