Kipsta dévoile ses 1ers ballons pour la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence

Voilà les ballons de la saison pour la Ligue Europa à gauche et la Ligue Europa Conférence à côté.

Huit mois après l’annonce du contrat, Kipsta, la division football du plus gros groupe Decathlon, devenant à la suite de Molten le fournisseur officiel des ballons de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour les trois prochaines saisons, voilà révélés les nouveaux et premiers produits du partenariat.

Les ballons des Ligues Europa et Ligue Europa Conférence dévoilés

Dévoilés ce mardi matin, les nouveaux ballons feront leurs débuts sur les terrains en septembre et octobre prochains. Question technologique, ces ballons se composent de 12 panneaux en polyuréthane microfibre et d’une mousse spéciale, ils ont été conçus pour répondre au cahier des charges de l’UEFA.

Le design des ballons reprend les codes visuels des deux compétitions, à savoir une base de couleur orange et noire pour la Ligue Europa et noire et verte que sont celles de la Ligue Europa Conférence.