Karim Benzema radie une à une toutes ses sociétés

Karim Benzema ferme ses sociétés personnelles.

Est-ce parce qu’il a quitté l’Europe cet été, et que désormais installé au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, il a de nouvelles opportunité commerciales ? Toujours est-il que, tel que l’a repéré Sportune, Karim Benzema radie une à une, depuis l’automne, toutes les sociétés auxquelles il est associé sur le territoire français.

Karim Benzema a radié 4 sociétés depuis novembre dernier

Cela a commencé début novembre par l’arrêt de ‘Best of Benzema’, à l’origine sa société d’image et sa plus ancienne créée en 2008, alors qu’il n’était encore qu’une jeune pépite en couveuse à l’Olympique Lyonnais. Cela s’est poursuivi moins de deux semaines plus tard avec la fin de ‘KB Invest’, une SASU centrée sur l’achat, la location et la revente de biens immobilières. Puis quasiment un mois plus tard, au lendemain de Noël, la cloture de la SCI ‘Immo Coco’, crée en 2012.

Ne reste qu’une société qui lui soit toujours associée en France

Enfin au mois de février dernier a été radiée ‘Nueve Agency » qui servait à l’exploitation des droits d’image et de conseil en marketing depuis 2019. Dans toutes ces sociétés, Karim Benzema était le seul ou l’actionnaire majoritaire au minimum de 90% des parts. Il ne reste aujourd’hui qu’une seule entité qui lui soit personnellement associée, c’est une autre société civile immobilière (SCI) du nom de VS Développement, dont il détient 50% du capital.

Karim Benzema évolue depuis le début de cette saison 2023-2024 en Arabie Saoudite, au Ittihad Club, avec lequel il s’est engagé pours trois ans, jusqu’en 2026.