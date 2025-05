Karim Benzema. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue à Al-Ittihad ?

Karim Benzema se rapproche du sacre avec Al-Ittihad.

Après une première saison sportivement très compliquée et des envies de départ que lui prêtaient certains médias, Karim Benzema s’épanouit enfin en Saudi Pro League, sous le maillot d’Al-Ittihad. Tout au moins sur son terrain de prédilection, l’atteste son doublé inscrit ce lundi dans la large victoire (3-0) sur Al-Fayha et l’atteste surtout les performances de son équipe, qui se rapproche à grandes enjambées d’un nouveau sacre en championnat.

Ce serait alors pour le Ballon d’or 2022, l’occasion d’accrocher un titre de plus à son énorme palmarès. Peut-être pas le plus mémorable, Karim Benzema a fait le choix de l’Arabie Saoudite, moins pour le côté sportif du challenge que le choix personnel et le salaire promis par son employeur. L’attaquant international français de 37 ans approche en effet un salaire annuel de 100 millions d’euros qui fait de le hisse sur le podium des footballeurs les mieux payés au monde.

L’équivalent de 273 973 euros par jour pour Benzema

Cela équivaut à l’intéressé de gagner plus ou moins 273 973 euros au quotidien. Sachant qu’il s’est engagé avec Al-Ittihad le 13 juillet 2023 dans le cadre d’un contrat sur trois ans, jusqu’en 2026 et que ce mardi 13 mai cela fait exactement 672 jours que Benzema a quitté le foot européen pour celui du Moyen Orient, il a donc cumulé la rondelette somme de près de 185 millions d’euros.

Il n’y a que Cristiano Ronaldo, que Benzema a récemment battu en championnat sur le terrain, pour le dominer sur ce critère en particulier.