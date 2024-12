Jürgen Klopp reçoit une offre de la Formule 1

Maintenant qu’il rejoint la galaxie Red Bull, Jürgen Klopp peut passer du football au monde de la Formule 1.

Le conseiller de Red Bull Racing, Helmut Marko, verrait d’un bon œil l’implication de Jürgen Klopp dans la Formule 1. Dans un entretien accordé à RTL/ntv et sport.de, l’Autrichien de 81 ans s’est montré enthousiaste à l’idée d’une potentielle collaboration avec l’ancien entraîneur de Liverpool.

Helmut Marko aimerait Klopp pour l’écurie Red Bull Racing

Le recrutement de Klopp comme directeur global du football chez Red Bull est déjà qualifié de « sensationnel » par Marko, qui souligne la présence de l’entreprise dans le football à travers ses clubs en Allemagne, Autriche, Angleterre, Japon et Brésil. Cette nomination, effective depuis le 1er janvier, est le résultat d’un processus de négociation de plus de deux ans, comme l’a révélé Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull.

Les deux dirigeants ne se sont rencontrés qu’une fois

Si les contacts entre Marko et Klopp sont encore limités – une seule rencontre à ce jour -, le dirigeant autrichien ne cache pas son admiration pour les qualités de leader de l’Allemand. Une conférence de presse de présentation est prévue le 14 janvier au siège de l’entreprise à Fuschl am See, en Autriche, où Klopp pourrait en dire plus sur ses nouvelles fonctions, y compris d’éventuelles implications dans le programme F1 de Red Bull.

