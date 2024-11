Jon Jones affronte Stipe Miocic cette nuit de vendredi à samedi 16 novembre 2024 en main event de l’UFC 309.

Ce week-end, le monde du MMA retient son souffle avec l’UFC 309. Organisé au Madison Square Garden de New York, cet événement met en lumière un combat historique entre deux titans de l’octogone : le champion incontesté des poids lourds d’un côté et l’ancien détenteur du titre et légende de la division, dans l’autre camps. Ce duel Jones – Miocic 2024 en direct live streaming, c’est RMC Sport qui le diffuse en exclusivité, la chaîne étant la spécialiste du MMA en France.

Jon Jones, surnommé « Bones », revient en tant que champion des lourds après un passage fracassant dans cette catégorie. Toujours invaincu depuis son retour, il s’impose comme l’un des combattants les plus complets de l’histoire du MMA. Avec ses kicks millimétrés, son contrôle au sol redoutable, et sa maîtrise stratégique, il cherchera à consolider son statut en dominant un autre nom incontournable du sport.

Face à lui, Stipe Miocic, surnommé « The Silencer », revient pour rappeler qu’il est l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Après une période d’absence prolongée, l’Américain à l’impressionnant palmarès ambitionne de prouver qu’il n’a rien perdu de son efficacité, notamment avec son puissant striking et son célèbre ground and pound, une arme qui a marqué ses précédents combats.



Un duel de style pour le main event de cet UFC 309

Ce duel oppose deux styles distincts : la polyvalence de Jon Jones, capable de s’adapter à n’importe quelle situation, contre la puissance brute et l’endurance de Miocic. Bones cherchera probablement à imposer la distance avec ses coups de pied et à exploiter son intelligence tactique. Miocic, lui, devra capitaliser sur son expérience et sa capacité à saisir les ouvertures pour tenter un KO.

Charles Oliveira et Michael Chandler pour autre temps fort de la soirée

Plus qu’un simple combat, cette rencontre est une bataille générationnelle. Pour Jon Jones, c’est l’occasion de renforcer son statut de meilleur combattant de tous les temps. Pour Miocic, c’est un retour en grâce dans une division qu’il a longtemps dominée. Le main event de l’UFC 309 aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche (16 au 17 novembre) avec un début prévu vers 4h du matin, heure française. Les combats préliminaires commenceront dès 2h du matin. La soirée sera diffusée en exclusivité sur RMC Sport 1, qui proposera également un autre combat très attendu : la revanche entre Charles Oliveira et Michael Chandler.