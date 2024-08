JO 2024: Noah Lyles, ce que son contrat avec Adidas rapporte au nouveau roi du sprint

Le nouveau roi du sprint, Noah Lyles, est un athlète sous contrat avec Adidas.

En 9 secondes 78, Noah Lyles est devenu ce dimanche soir à Paris, l’homme le plus rapide de la planète. L’athlète américain de 27 ans a remporté la course reine du 100 mètres masculin au prix d’un incroyable finish pour dominer, au millième, le Jamaïcain, Kishane Thompson.

Noah Lyles remporte le 100m des JO 2024 quatre mois après avoir été prolongé par Adidas

Ce succès au forceps doit forcément ravir ses sponsors. Au premier rang desquels l’équipementier Adidas, avec lequel Noah Lyles a prolongé au coeur de l’hiver dernier. Selon la marque à ce moment là, il s’agirait du « plus important contrat dans l’athlétisme depuis la retraite d’Usain Bolt ». La contribution du groupe allemand pour le coureur est estimée à une dizaine de millions de dollars annuels. Et sûrement des primes en plus, quand Noah Lyles brille aux yeux du monde, comme il l’a fait ce dimanche.

Le nouvel homme le plus rapide du monde veut sa paire de chaussures signatures

En conférence presse, l’athlète floridien a réclamé à son partenaire technique d’avoir sa propre paire de chaussures signatures, comme cela se fait beaucoup dans les sports collectifs. » « Je veux ma propre chaussure. Je veux une sneaker… Il n’y a pas d’argent dans les pointes. Même Michael Johnson n’avait pas de sneaker. » Sera-t-il entendu ? Réponse dans les quatre prochaines années qui le mèneront aux Jeux à domicile, ceux de Los Angeles jusqu’auxquels Noah Lyles a signé son nouveau contrat.