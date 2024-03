Ibrahimovic nouveau président de la Kings League

Zlatan Ibrahimovic rejoint la Kings League.

Zlatan Ibrahimovic devient président de la Kings League. L’ex-attaquant, célèbre pour sa carrière prolifique avec des clubs tels que Manchester United, l’AC Milan, l’Inter, le FC Barcelone, le PSG et la Juventus, s’apprête à régner en tant que Roi des Rois lors de la prochaine Kings World Cup au Mexique, du 26 mai au 8 juin.

Ibrahimovic présidera la Kings World Cup au Mexique

Du 26 mai au 8 juin 2024, le Mexique vibrera au rythme de cette compétition inédite qui réunira 32 équipes, dont 10 de la Kings League espagnole, 10 de la Kings League américaine et 12 équipes invitées de différents pays. Parmi ces candidats, on retrouve déjà deux poids lourds du Brésil : G3X FC du streamer Gaules et FURIA FC de O Estagiário et Falcao, avec le soutien de Neymar Jr.

Le tournoi créé par Gérard Piqué monte en puissance

L’annonce de la participation d’Ibrahimovic à la Kings World Cup est un nouveau gros coup de projecteur porté sur le format créée par l’entreprise Kosmos de Gérard Piqué. Le « Lion suédois », qui a marqué plus de 500 buts au cours de sa carrière et remporté des titres avec les plus grands clubs d’Europe, aura un rôle de premier plan dans cette nouvelle aventure.

Un tournoi à un million de dollars de prime au vainqueur

L’enjeu est de taille pour les équipes participantes : le vainqueur de la Kings World Cup empochera un million de dollars cash et le sacre suprême dans cette compétition qui promet d’être révolutionnaire. Chaque semaine, de nouvelles équipes invitées à la Kings World Cup seront dévoilées, avec des présidents qui ne manqueront pas de faire sensation. On peut s’attendre à voir des légendes du football, des streamers et des créateurs de contenu se retrouver sur la scène internationale pour un événement unique en son genre.