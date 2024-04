Futur classement final en Ligue 1 selon les bookmakers

C’est la dernière ligne droite en Ligue 1.

Un mois et un chouïa plus nous sépare désormais du verdict final en Ligue 1. Tout est encore à jouer, devant comme à l’arrière, même si le succès du PSG est devenu inéluctable. Mathématiquement il n’est pas encore fait. A ce stade néanmoins, seuls le Losc, l’AS Monaco et le Stade Brestois peuvent encore contester le titre au champion sortant.

Le classement ci-dessous ne répond plus du coup à la seule question de savoir qui sera le champion de France selon les bookmakers, mais d’une part au top 6 derrière le Paris Saint-Germain pour le haut du panier et d’une autre à la course à la relégation. De là découle donc le classement final ainsi que l’envisagent les opérateurs du jeu maintenant qu’est engagé le money time.

Derrière le PSG plutôt Monaco que Brest

Il ne diffère pas énormément du classement sportif actuel, mais certaines places qui comptent sont remises en cause. A commencer par celle de deuxième que détient présentement le Stade Brestois ; selon les bookmakers les Bretons devraient reculer d’un cran au bénéfice de l’AS Monaco.

L’OM européen sur un concours de circonstances ?

Derrière la septième place, actuellement celle du Stade de Reims serait elle aussi remise en cause. Elle pourrait revenir à l’OM qui, sur un concours de circonstance pourrait en profiter pour décrocher une place européenne, si d’aventure le PSG remporte la Coupe de France.

Nantes – Le Havre, duel pour la quatorzième place

Derrière rien ne bouge pour Clermont et Metz en positions de relégables et pour Lorient, barragiste. La seule différence se joue entre Nantes et Le Havre, le premier doublant in fine le second. A ce niveau, l’opposition des deux clubs programmée dimanche au Havre en dira beaucoup plus sur cette perspective.

1. Paris

2. Monaco

3. Lille

4. Brest

5. Lens

6. Nice

7. Marseille

8. Rennes

9. Reims

10. Lyon

11. Toulouse

12. Strasbourg

12. Montpellier

14. Nantes

15. Le Havre

16. Lorient

17. Metz

18. Clermont