Futur classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

Cette première moitié de saison de Ligue 1 n’a pas été vraiment conforme aux prédictions des spécialistes tels que les bookmakers.

Une première moitié de chemin est bouclée, et quel début de saison 2023-2024 cette Ligue 1 nous a-t-elle offert! Rien ou presque du rapport de force attendu au départ ne se produit à la mi-temps de cet exercice sportif, à la lecture notamment des moyens financiers de chaque club (voir notre comparatif classement de la Ligue 1 vs les budgets des clubs). Rien, si ce n’est la première place que campe le PSG et à un degré moindre, la dernière de Clermont.

Le PSG annoncé champion, la seule certitude qui reste valable

Les bookmakers avaient envisagé ce scénario dès l’ouverture de la saison au mois de juillet dernier. A tout le moins que Paris conserverait son titre, la confiance était alors plus élevée pour le club auvergnat au sortir d’un championnat 2022-2023 des plus positifs. C’est progressivement qu’elle s’est effritée. A l’époque, le dernier programmé était la surprise de cette première moitié de Ligue 1, à savoir le Stade Brestois. La cote pour que le club du Finistère soit sacré était alors supérieure à 1 000 contre un. Six mois plus tard, elle a fondu de moitié.

Brest déjoue les pronostics, l’OL également. L’OM et le RC Lens reculent

Inversement, l’OL a significativement reculé, d’une cote de titre à 26 contre un, elle approche désormais la moyenne de 800. Entre temps, l’OGC Nice et l’AS Monaco (avec une belle cote de titre à 36 pour l’ASM sur Vbet), ont doublé l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Prenons date au samedi 18 mai au soir, pour voir ce qu’il restera de toutes ces prédictions, au bout de la saison de Ligue 1.

Le futur classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers*

1. Paris cote à 1,03

2. Nice = 15

3. Monaco = 30

4=. Lille = 55

4=. Marseille = 55

6. Lens = 120

7. Reims = 325

8. Brest = 500

9=. Rennes = 800

9=. Lyon = 800

11=. Strasbourg = 925

11=. Montpellier = 925

13. Nantes = 1 000

14=. Le Havre = 1 250

14=. Toulouse = 1 250

16. Lorient = 1 600

17=. Metz = 2 000

167=. Clermont = 2 000

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024 ?