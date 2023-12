A mi-parcours, classement de la Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

A mi-saison de Ligue 1 quel comparatif entre les budgets des équipes et leur classement sportif ?

La première moitié de l’exercice 2023-2024 de Ligue 1 s’est achevée ce mercredi et à ce stade tout est encore possible. Même le plus improbable. Peut-être moins aux deux extrêmes – pour le titre car le PSG est à la place attendue, premier et champion d’automne après les 17 premières journées de la saison et Clermont à l’arrière, avec les moyens les plus modestes du plateau -, que sur le reste des places qui comptent ; celles du haut du tableau pour le podium et l’Europe. Et en bas, pour le maintien dans l’élite.

Par bonheur pour l’un, malheur l’autre, Le PSG et Clermont sont à leur place

Au comparatif du classement sportif et des budgets des clubs, seuls les deux extrêmes sont donc au parfait équilibre. C’est flatteur pour le PSG, moins pour les CF63 qui n’en reste pas moins toujours dans le match, dernier certes, mais sans être décroché sur la concurrence. Pour de plus grands écarts, il faut zieuter du côté du Stade Brestois qui réalise peut-être la meilleure performance d’ensemble de cette première moitié d’exercice, avec sa quatrième place sportive et le 11e budget du championnat. Costauds les hommes d’Eric Roy.

Le Stade Brestois est le tube de la 1re moitié de saison. L’OL le deviendra-t-il en 2e ?

Inversement, ceux de Pierre Sage déçoive, même si la défection lyonnaise n’incombe justement pas au technicien, qui a remis de l’ordre dans la maison OL, depuis son intronisation sur le banc de l’effectif de l’équipe première. Lyon qui n’avait gagné qu’un seul match près quinze journées vient d’enchaîner trois succès consécutifs qui replacent le club 15e de la Ligue 1. C’est encore loin du standing espéré pour le troisième plus gros budget du football français. Mais c’est un indéniable progrès, à mettre au crédit d’un novice de 44 ans à la tête d’un collectif professionnel.

Classement de la Ligue 1 saison 2023-24 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 270 M€ 2 6 – 6 Olympique Lyonnais 220 M€ 3 15 – 12 AS Monaco 205 M€ 4 3 + 1 RC Lens 118 M€ 5 7 – 2