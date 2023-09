Fernando Alonso vend une très rare McLaren Elva aux enchères. Avec 5km au compteur !

Rendez-vous le 25 novembre pour la vente aux enchères de la McLaren Elva de Fernando Alonso.

Les pilotes de Formule 1 jouissent souvent de privilèges, notamment en ce qui concerne l’accès aux voitures de route les plus exclusives de leurs marques respectives. L’une de ces pépites automobiles est le McLaren Elva, et l’un de ses plus éminents pilotes, Fernando Alonso. Il y a trois ans, l’eSpagnol a été le témoin privilégié de la présentation du biplace décapotable McLaren Elva, directement dans l’enceinte de l’usine de Woking, en compagnie du directeur du design de McLaren, Rob Melville.

Le 114e exemplaire de McLaren Elva à Fernando Alonso

Aujourd’hui, la maison de ventes aux enchères britannique Bonhams prévoit la vente de ladite McLaren Elva que le double champion du monde a reçu en 2019, la 114e unité d’une série limitée de 149, bien que la production initialement prévue fût de 399 exemplaires. Cette vente aux enchères aura lieu au sommet de la saison actuelle de Formule 1, précisément le samedi 25 novembre à Yas Marina, à la veille du Grand Prix d’Abou Dhabi de Formule 1, marquant ainsi la fin de la saison 2023.

Comme l’explique Fernando Alonso lui-même dans une vidéo de présentation de la vente, l’heureux acheteur aura le privilège de recevoir les clés de sa nouvelle machine des mains du champion du monde lui-même, qui a personnalisé l’intérieur avec des touches de couleur orange papaye, la couleur emblématique de McLaren Racing.

Une voiture sportive de 815 chevaux sans pare-brise

La McLaren Elva est un biplace au style d’une monoplace, et une pièce unique. Avec une puissance de 815 chevaux, elle est l’une des voitures de route McLaren les plus légères jamais construites. L’élément le plus remarquable de l’Elva réside dans son absence de pare-brise, bien qu’un petit pare-brise en option puisse être demandé. Cela signifie que la conduite de ce véhicule doit se faire avec un casque pour garantir la sécurité du conducteur, ce qui en fait un modèle de sport moins pratique, mais procurant des sensations de conduite presque uniques.

Tout juste 5 petits kilomètres au compteur

Les ingénieurs de McLaren ont réussi à résoudre ce problème d’absence de pare-brise en utilisant l’aérodynamique, avec le McLaren Active Air Management System (AAMS), un système de gestion de l’air actif qui redirige l’air au-dessus des têtes des occupants pour réduire les turbulences. Le compteur du bolide de Fernando Alonso n’affiche que 5 km, ce qui signifie que la voiture est pratiquement neuve. Il se peut que le pilote asturien ait considéré cette acquisition comme un investissement, ou peut-être s’agissait-il simplement d’un de ces caprices irrationnels auxquels nous cédons tous de temps en temps.

Estimation des enchères à plus ou moins 2,5 millions d’euros

Les estimations de Bonhams pour cette unité oscillent entre 2,5 et 3 millions de dollars (soit entre 2,3 et 2,8 millions d’euros). Ce qui représenterait une plus-value considérable pour Fernando Alonso, sachant que le prix original du Elva en Angleterre était de 1,6 million de dollars. Cette mise en vente de la McLaren Elva marque la deuxième fois en quelques mois où Fernando Alonso se sépare d’une supercar, Monaco Car Auctions ayant réussi à vendre la Ferrari Enzo du pilote pour 5,4 millions d’euros plus tôt dans l’été.

Si jamais Fernando Alonso regrette de se séparer de son Elva, il pourra toujours envisager de s’adresser à Lawrence Stroll et de demander un modèle similaire à Aston Martin, le V12 Speedster, qui figure dans leur gamme. La vente aux enchères de l’Elva de Fernando Alonso promet d’être un événement passionnant pour les amateurs de voitures de sport et de Formule 1, avec l’opportunité d’acquérir une pièce rare ayant appartenu à l’une des légendes vivantes du sport automobile.