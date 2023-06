Fernando Alonso vend aux enchères l’un de ses bolides les plus exclusifs

Fernando Alonso va se séparer de sa Ferrari Enzo, une version qui n’existe qu’en 400 exemplaires

Le 8 juin prochain à 18h à Monaco aura lieu la première vente aux enchères organisée par Monaco Car Auctions. Ce premier événement, qui sera uniquement dédié à la marque Ferrari, proposera un catalogue d’une quarantaine de modèles du constructeur automobile italien de 1950 à nos jours. Parmi les automobiles de luxe disponibles, figurera la Ferrari Enzo du pilote de Formule 1 Fernando Alonso.

Fernando Alonso vend aux enchères sa Ferrari Enzo

Comme il l’a annoncé sur l’une de ses stories Instagram, le double champion du monde espagnol, ancien pilote pour l’écurie italienne de 2010 à 2014, va vendre l’un de ses bolides de luxe les plus exclusifs. Cette Ferrari, que Fernando Alonso possède dans son garage depuis douze ans et ne compte que 4800 kilomètres au compteur, n’a été produite qu’en 400 exemplaires dans le monde. Il s’agit donc d’un produit très rare, où avoir de l’argent ne suffit pas pour se l’offrir.

La première Enzo sortie par Ferrari

Au-delà de sa rareté, une autre caractéristique fait que cette voiture est une pièce de collection attendue par les acheteurs qui assisteront à cette vente aux enchères : ce modèle est la “Socca numéro 1”. Autrement dit, cette automobile de luxe est la toute première Ferrari Enzo sortie par l’usine de Maranello. Le bolide de luxe du constructeur automobile italien, qui dispose d’un moteur V12 de 660 chevaux et peut absorber le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes, est estimé à cinq millions d’euros et se vendra peut-être à un prix encore plus important.