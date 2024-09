FCGB: Deux ans et demi plus tard, les Girondins retrouvent un sponsor sur le maillot

Les Girondins comptent plus de sponsors désormais sur leur maillot que lorsqu’ils évoluaient en Ligue 2.

Ils n’en avaient plus, depuis la rupture anticipée du contrat précédent avec l’opérateur Winamax, au commencement de l’année 2022. Et pour un club alors toujours professionnel et majeur du foot français, c’était une forme d’aberration. Mais voilà qu’avec les problèmes financiers que le club traverse actuellement et à la faveur du soutien de quelques sponsors fidèles, les Girondins de Bordeaux ont à nouveau un sponsor majeur à l’avant des maillots.

Un premier sponsor majeur depuis 2022

Depuis qu’ils ont repris leur saison sportive, loin dans les divisions, en championnat National 2, les joueurs bordelais portent sur leur maillot à scapulaire la marque PSI, qui se définit comme « concepteur de solutions numériques au service d’entreprises, d’écoles et de collectivités ». PSI n’est donc pas un sponsor neuf pour les Marines, le groupe est associé au FCGB depuis 2016 mais en la situation que l’équipe traverse, il a pris de la promo avec une présence à l’avant des tuniques des joueurs.

Il est d’ailleurs étonnant de remarquer qu’avec Vigier en plus à l’avant, Ingefii sur le short, OK Mobility sur la manche et Meyva dans le dos, les Girondins affichent plus de sponsors sur leur tenue en championnat amateur que lorsqu’ils évoluaient en Ligue 2. Les Marines tiennent en effet tout particulièrement à remercier et valoriser ceux qui les accompagnent dans les bons mais aussi les moments les plus difficiles.