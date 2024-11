FC Nantes – OM. Qui va gagner le match selon les bookmakers ?

Le FC Nantes accueille l’OM pour clore la 10e journée de Ligue 1.

La 10e journée de Ligue 1 met le FC Nantes et l’Olympique de Marseille face à face, un duel qui suscite de l’intérêt alors que l’OM, actuel 3e du classement, vise la victoire pour se rapprocher de la tête. Les bookmakers, eux, placent Marseille en léger favori, bien que Nantes, 12e, pourrait surprendre avec le soutien de son public.

Les cotes sont sans appel : l’Olympique de Marseille s’impose comme le principal prétendant à la victoire avec une côte à 2,65, contre un plus modeste 3,65 pour Nantes. Le match nul, quant à lui, se profile à 3,2, suggérant une rencontre potentiellement serrée. Les bookmakers imaginent un match assez équilibré, avec une légère domination marseillaise. Le score le plus probable serait un court succès olympien, probablement 1-0 ou 2-1, avec des cotes respectives de 8,4 et 9,7.

L’OM (légèrement) favori à Nantes. Mason Greenwood buteur ?

Côté buteurs, Mason Greenwood, côté marseillais, mène la liste des favoris avec une cote de 2,65 pour marquer, suivi de Luis Henrique (3,1) et de Neal Maupay (3,45). Ces cotes traduisent l’attente d’une performance offensive de la part de l’OM. Pour Nantes, Mostafa Mohamed, coté à 3,75, est le principal espoir offensif, bien épaulé par Ignatius Ganago (4,35) et Moses Simon (4,6).

En définitive, les bookmakers s’attendent à un match où l’OM pourrait prendre un léger avantage, mais Nantes, porté par le soutien de ses supporters et par une défense solide, ne compte pas se laisser faire. Si les prévisions se vérifient, l’OM pourrait accroître son avance dans le haut du classement, mais un Nantes en forme pourrait bien troubler ce scénario attendu.