FC Nantes: Les 10 recrues les plus chères au CV de Jocelyn Gourvennec

Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur du FC Nantes.

Jocelyn Gourvennec est de retour aux affaires. Tout est allé très vite ce mercredi du côté du FC Nantes, avec l’annonce de la mise à l’écart de Pierre Aristouy à la mi-journée et la révélation du nom de sopn successeur sur le banc de l’équipe première, en la personne du technicien breton de 51 ans. Gourvennec s’est engagé jusqu’à la fin de la saison au service du club nantais, avec une saison de plus en option.

Jocely Gourvennec promu coach du FC Nantes

Cet hiver lui sera peut-être donnée l’occasion d’avoir des renforts sur le marché des transferts. Son top 10 des recrues les plus chères tient à ses passages au Losc et chez les Girondins de Bordeaux ; il a aussi fréquenté l’En avant Guingamp mais en Ligue 2, avec des moyens financiers moindres. Le Losc est le club le plus riche qu’il a fréquenté, le club nordiste venait alors tout juste d’être sacré champion de France et il a disputé la Ligue des champions avec lui.

Un top 10 des recrues les plus chères à 60 M€

Les trois recrues payantes qui l’ont rejoint entre les deux marchés des transferts de l’été et de l’hiver 2021-2022 sont dans son top 10. Et le milieu défensif Amadou Onana en tête de son palmarès. Son total 10 au total pèse 59,6 M€ soit un joueur à la moyenne proche du tarif payé par le Losc pour le laétral, Gabriel Gudmundsson, qui appartient toujours au Losc aujourd’hui.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Jocelyn Gourvennec

1. Amadou Onana (de Hambourg SV au Losc) = 12,6 M€

2. Nicolas de Préville (du Losc aux Girondins de Bordeaux) = 8 M€

3. Jonathan Cafu (de Ludogorets aux Girondins de Bordeaux) = 7,5 M€

4. Edon Zhegrova (du FC Bâle au Losc) = 7 M€

5. Gabriel Gudmundsson (du FC Groningen au Losc) = 6 M€

6. Otávio (de l’Athletico Paranaense aux Girondins de Bordeaux) = 5 M€

7. Youssouf Sabaly (du Paris SG aux Girondins de Bordeaux) = 4 M€

8. Lukas Lerager (de SV Zulte Waregem aux Girondins de Bordeaux) = 3,5 M€

9. Younousse Sankharé (du Losc aux Girondins de Bordeaux) = 3 M€

10. Vukasin Jovanovic (du Zenit Saint-Pétersbourg aux Girondins de Bordeaux) = 3 M€