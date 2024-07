FC Metz: Le bleu pétrole maillot extérieur 2024-25 dévoilé

Le maillot extérieur du FC Metz produit par Kappa.

Le FC Metz et son équipementier Kappa ont révélé ce vendredi en fin de journée, le nouveau maillot extérieur du club pour la saison 2024-2025 que le club disputera en championnat de Ligue 2. Cette tunique, de couleur bleu pétrole, arbore un design innovant mettant à l’honneur la ville de Metz.

Un maillot inspiré de la ville et du stade du FC Metz

Le maillot incorpore une carte stylisée des rues et quartiers autour du Stade Saint-Symphorien, ce dernier étant symbolisé par un pictogramme grenat. Cette conception singulière vise à célébrer l’attachement du club à son territoire et à sa communauté. Sur ce maillot, le col rond est en côte jacquard avec un liseré blanc et grenat et l’inscription « Ici, c’est Metz » est visible au niveau de la nuque.

Malgré la relégation sportive les sponsors restent fidèles

Il est produit en polyester recyclé, reflétant l’engagement environnemental partagé par le club et son équipementier italien. En dépit de la relégation sportive en Ligue 2, le FC Metz peut compter sur la fidélité de ses sponsors principaux tous ayant renouvelé leur engagement pour garder leurs espaces promotionnels respectifs sur le maillot ou le short.