FC Metz: Face à l’OL avec un maillot collector désigné par un artiste plasticien

Le FC Metz recevra l’OL dans un maillot collector, imaginé par l’artiste Paolo Del Vecchio.

Le FC Metz a dévoilé un maillot collector pour son match contre l’Olympique Lyonnais, ce vendredi 23 février en soirée. Cette création unique est le fruit d’une collaboration inédite entre le club et l’artiste messin Paolo Del Vecchio. Ce maillot est produit en édition limitée à 500 exemplaires. Chaque pièce est brodé et numéroté de 1 à 500, ce qui en fait un objet unique.

Le FC Metz affrontera l’OL dans un maillot événementiel

La tunique évoque la matière d’une toile de lin vierge, terrain de jeu d’un peintre en action. Paolo Del Vecchio, artiste de 34 ans natif de Metz, joue avec les codes du football et de l’art, brouillant les frontières entre les deux disciplines. Le logo du club et celui de l’équipementier Kappa sont les deux seuls éléments en relief sur le maillot. Les sponsors sont « crayonnés numériquement » et les liserés de couleur grenat sur le col et les manches viennent structurer la tunique.

Un badge spécial autorisé à titre exceptionnel par la LFP

Pour souligner le caractère exclusif de ce maillot, la Ligue 1 Uber Eats a accordé une dérogation au FC Metz pour arborer un badge grenat. Un fait rare dans le monde du football professionnel français. Le maillot est livré dans une boîte fabriquée par des machines de fabrication numérique, rappelant la caisse navette en bois dans laquelle les tableaux sont transportés. Il se définit comme un symbole fort de la rencontre entre deux univers, le sport et la culture.