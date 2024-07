FC Lorient: A combien s’élève la fortune de Loïc Féry en 2024 ?

Loïc Féry est l’actionnaire majoritaire et le président du FC Lorient.

L’exercice 2023-2024 marque un recul dans l’ascension de Loïc Féry, tant sur le plan sportif, avec une relégation de la Ligue 1 à la Ligue 2 pour le FC Lorient qu’il possède et dirige, qu’au plan professionnel. Cette année 2024, celui qui gère le fonds d’investissement Chenavari Investment Managers (qui s’est spécialisé dans la gestion d’actifs des banques, caisses de retraites et autres marché de crédits), a vu l’estimation de sa fortune personnelle se réduire.

Loïc Féry est en recul en 2024 sur l’année 2023

D’après le classement annuel du magazine Challenges, des 500 plus grosses fortunes de France, Loïc Féry perd 133 places, en glissant de la 398e en 2023, à la 431 en 2024. Sa fortune personnelle est ainsi désormais évaluée à 300 millions d’euros, contre 320 millions un an plus tôt.

Le président du FC Lorient a fait fortune avec son fonds d’investissement

A son sujet, Challenges écrit : « Propriétaire du FC Lorient, ce Breton détient 70 % du gestionnaire d’actifs (4,3 milliards d’euros d’encours) qu’il a fondé en 2008. Il a aussi des tickets dans des licornes comme Sorare ou Mirak ». Loïc Féry a donc créé son fonds Chenavari en 2008 et une année plus tard, il a pris la tête du FC Lorient sur lequel il veille toujours aujourd’hui, même s’il a récemment réduit sa participation en cédant des parts à l’homme d’affaire américain, Bill Foley.