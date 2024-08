FC Barcelone: Une bague de champions pour Pedri, Torres et Raphinha

Pedri et Ferran Torres célèbrent avec style le dernier titre de champion d’Espagne du FC Barcelone.

Les célébrations sont désormais bien consommées, de surcroît, deux des trois récipiendaires ont ajouté une ligne majeure internationale à leur palmarès, en devenant champion d’Europe avec l’Espagne cet été. Ici, c’est le titre du FC Barcelone, en Liga en 2023 qu’immortalise le bijou.

Une bague de champion façon US pour la Liga du FC Barcelone

Pedri, Raphinha et Ferran Torres ont reçu une bague commémorant ce succès. Elle se présente à la façon de celles que portent les stars du sport nord-américain. Elle est en or jaune 18 carats et elle incorpore des pierres précieuses de la couleur blaugrana du club de la capitale catalane.

La réplique du trophée des vainqueurs de la Liga est au centre, sur les côtés il y a les numéros des maillots respectifs des trois joueurs. La création est signée de la maison horlogère londonienne, MJ Jones.