FC Barcelone: Qui va succéder à Xavi selon les bookmakers ?

Jürgen Klopp est le favori des bookmakers pour succéder à Xavi sur le banc du Barça.

Quelques jours après Jürgen Klopp à Liverpool, un autre banc d’un club mythique du football s’offre à partir du 30 juin prochain. Au FC Barcelone, dans un contexte différent de celui des Reds car plombé par les résultats, Xavi a annoncé ce samedi, dans la foulée de la défaite face à Villarreal (5-3), qu’il quittera ses fonctions à la fin de la saison.

Klopp favori des bookmakers pour le banc du FC Barcelone

Klopp, puisqu’on l’évoque, est justement le premier favori du moment chez les bookmakers pour succéder au technicien catalan. L’Allemand a pourtant dit vouloir prendre un temps de pause, que les opérateurs d’Angleterre ne semble pas vouloir lui accorder, en le hissant en favori du moment, à la cote de 4 contre un. Jürgen Klopp devance dans cette hiérarchie un attelage de deux hommes : José Mourinho récemment évincé de l’AS Rome, qui a déjà oeuvré au Barça en tant qu’adjoint de de Bobby Robson puis de Louis van Gaal. Et Xabi Alonso, l’actuel coach du Bayer Leverkusen, qui compte également parmi les favoris à la succession de Klopp.

Cinq Français sont cités en très lointains outsiders

Pour Mourinho et Xabi Alonso la cote est de 6. Derrière, Roberto De Zerbi, l’entraineur de Brighton & Hove Albion FC suit à 8 contre un, Erik Ten Hag (Manchester United) et Julian Nagelsmann le sélectionneur de l’Allemagne sont à 12, Gareth Southgate et Mikel Arteta à 14. Dans la très longue liste des bookmakers, cinq Français sont cités, tous en très lointaine possibilité : Patrick Vieira (cote à 20), Zinedine Zidane, Didier Deschamps et Arsène Wenger, à 25 et Laurent Blanc, à 33 contre un.