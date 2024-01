Liverpool: Qui va succéder à Klopp selon les bookmakers ?

Le poste d’entraîneur de Liverpool sera bientôt vacant, suite à l’annonce du départ de Jürgen Klopp.

C’est une annonce qui fait l’effet d’un petit séisme dans le monde du ballon rond et la clinquante Premier League. Ce vendredi matin, le coach allemand Jürgen Klopp a annoncé sur les réseaux sociaux du club, sa volonté de quitter son poste d’entraîneur du Liverpool FC, au terme de la saison en cours.

Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool

L’intéressé ne donne pas de raisons particulières, autre qu’une forme d’usure au bout d’une décennie passée dans la fonction. Le coup de grisou passé se pose déjà la question de son futur successeur. Les bookmakers anglais n’ont pas attendu l’annonce pour ouvrir un marché à ce sujet. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, ils sont trois à véritablement tenir la corde. Tous trois sont des proches des Reds.



Un match à trois entre Gerrard, Xabi Alonso et Pep Lijnders

Le premier est probablement son joueur et capitaine le plus emblématique, l’ancien milieu Steven Gerrard présentement en poste, en Arabie Saoudite, sur le banc de Al-Ettifaq Football Club. La cote le concernant est de 6 contre un. Il est devancé d’un autre ex du milieu de terrain, l’Espagnol Xabi Alonso, qui réalise des prouesses cette saison sur le banc du Bayer Leverkusen, leader en Bundesliga. La cote le concernant est de 5. Mais le premier favori du moment oeuvre au quotidien avec Jürgen Klopp, il s’agit de son adjoint néerlandais Pep Lijnders pour lequel la cote du moment est de 3 contre un.

Pour autres hypothèses plus lointaine, il y a Roberto De Zerbi (cote à 7,5), Julian Nagelsmann (9), l’actuel coach du PSG, Luis Enrique et celui des Spurs de Tottenham, Ange Postecoglou, qui partagent une même cote de 14 suivis des Italiens Luciano Spalletti à 16 et Antonio Conte à 20.