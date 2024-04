FC Barcelone: Laporta discute d’un « méga-contrat » à 1,2 milliard d’euros

Finalement, Nike pourrait poursuivre avec le Barça pour une décennie de plus.

Le FC Barcelone et Nike seraient sur le point de conclure un accord historique pour les dix prochaines années. Selon Marca qui évoque un « méga-contrat » et s’appuie sur des sources proches du club, les négociations entre les deux parties seraient très avancées et un contrat d’une valeur de 1,2 milliard d’euros serait en passe d’être signé. Cela ferait du Barça le club le mieux payé par un équipementier sportif, à l’égal de son rival le Real Madrid chez Adidas.

Un contrat sur 10 ans à 120 M€ par saison pour le FC Barcelone

Le nouveau contrat prévoirait que Nike verse au Barça 120 millions d’euros par an pendant dix ans, soit un total de 1,2 milliard d’euros. Ce montant est nettement supérieur aux 105 millions d’euros que le club perçoit actuellement de Nike chaque année. En plus des 120 millions d’euros annuels, le Barça recevrait également une prime à la signature de 100 millions d’euros. Cette manne financière est cruciale pour le club, qui est confronté à de graves difficultés financières.

Un temps fraiches les relations avec Nike se sont réchauffées

Alors que les relations se sont passablement refroidie ces temps derniers, au point d’admettre pour la direction du Barça des discussions avec d’autres marques, la signature de ce nouveau contrat avec Nike serait une excellente nouvelle pour le club. Cela lui permettrait de se doter de ressources financières importantes pour se renforcer sur le marché des transferts et retrouver son statut de club de référence en Europe.

De son côté, Nike serait également satisfait de reconduire avec un club qu’elle habille depuis le siècle dernier. Le Barça est l’une des équipes les plus populaires au monde et sa marque est synonyme de succès et d’excellence.