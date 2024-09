FC Barcelone: BiotechUSA nouveau partenaire mondial du Barça

Le FC Barcelone et BiotecUSA vont faire équipe ensemble.

Le FC Barcelone vient de conclure un partenariat majeur avec BiotechUSA, faisant du fabricant de compléments alimentaires sportifs son nouveau partenaire mondial dans cette catégorie. Cette collaboration vise à renforcer les performances des joueurs du Barça.

Un partenariat mondial entre le FC Barcelone et BiotechUSA

Ce partenariat permettra au FC Barcelone de bénéficier des produits nutritionnels de la marque, adaptés aux besoins spécifiques de ses athlètes. L’accord prévoit également un volet recherche et développement, avec la création d’une étude de cas impliquant les services médicaux du club et certains produits nutritionnels de BiotechUSA.

« Prendre soin de la nutrition de nos athlètes est un élément fondamental de leur préparation, c’est pourquoi le partenariat avec BiotechUSA est essentiel pour que nous puissions concourir au plus haut niveau avec toutes les garanties », note par communiqué Juli Guiu, le vice-président du marketing du FC Barcelone. « Cet accord mondial signifie intégrer au club l’une des entreprises leaders du secteur et fera avancer les études qui nous permettront de maximiser les capacités de nos joueurs. »

Pour les équipes masculines et féminines du Barça

Ce partenariat global concernera à la fois les équipes masculines et féminines du FC Barcelone. Basé en Hongrie, le groupe BiotechUSA s’est imposé comme l’un des leaders européens des compléments alimentaires sportifs. Avec une présence dans plus de 100 pays, l’entreprise s’engage à promouvoir un mode de vie sain et actif. Son expertise s’appuie sur la collaboration avec plus de 250 athlètes professionnels et de nombreux clubs sportifs de renom.