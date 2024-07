Euro 2024: Paris sportifs et cotes des 1/4 de finale

Plus le dénouement se rapproche, plus la pression s’intensifie à l’Euro. Et les favoris s’expliquent désormais entre eux.

Ils ne sont plus que huit pour un seul sacre. Mais tous les favoris sont là au rendez-vous. Tous ? Presque. Ne manque nul autre que le pays tenant du titre et qui le restera encore pour quelques jours, jusqu’au 14 de ce mois de juillet et la grande finale programmée.

L’Italie est tombée (de haut) face à la Suisse et ce n’est pas faute de l’avoir mérité, tant la Nati lui a été supérieure. L’Angleterre n’en fut pas loin, poussée dans ses retranchements jusqu’aux prolongations, par une République Tchèque bien mal récompensée. Les partenaires de Jude Bellingham n’en demeurent pas moins toujours, les favoris des cotes à la victoire finale.

Et l’équipe de France dans tout cela ? Les Bleus aussi ont souffert. Mais eux aussi sont qualifiés et ils se préparent à retrouver le Portugal qui les avait cruellement battus il y a huit ans, en finale de l’Euro à domicile. L’occasion est donnée à Grie

Espagne – Allemagne, vendredi à 18h

Ce pourrait être une finale avant l’heure, c’en est presque dommage que ce choc tombe si tôt dans la compétition, au stade des quarts de finale. Car cet Espagne – Allemagne n’oppose rien de moins que la Roja, l’équipe la plus séduisante de cet Euro 2024 à la Mannschaft, hôte du tournoi et solide, grâce au soutien de son public. Dire que le choc est indécis est un euphémisme, sur VBET les cotes sont ultra-serrées. Jugez plutôt : à la question « Quelle équipe va se qualifier ? », la cote de l’Espagne est de 1,82 et celle de l’Allemagne de 1,84. C’est donc la Roja qui a légèrement l’avantage des prédictions, elle sort vainqueur dans les 90 minutes initiales à 2,61, le succès allemand vaut 2,87 et le nul est plus loin à 3,05. Plus loin, mais néanmoins première évidence à la question du résultat exact le plus envisagé : le 1-1 paie 4,5 fois la mise.

Notre pronostic :

Match nul

Portugal – France, vendredi à 21h

Déjà le septième match au 21e siècle entre l’équipe de France et celle du Portugal et l’avantage est aux Bleus, vainqueurs trois fois, pour deux nuls et une défaite. Une seule défaite, mais une qui compte plus que tous les autres résultats puisqu’elle a été concédée par Didier Deschamps et ses hommes, en 2016, en finale de l’Euro à Paris. Les Français ont peiné pour écarter la Belgique en huitièmes de finale, mais toujours moins que Cristiano Ronaldo et ses partenaires, poussés aux tirs au but par la Slovénie. A ce stade avancé du tournoi peut compter la fraîcheur physique des équipes. Les Bleus sont favoris des cotes sur VBET. A la question de savoir s’ils vont se qualifier leur cote est de 1,56 et celle de la Seleçao de 2,07. La France est donnée vainqueur à 2,36, le nul est à 2,94 et le succès des Portugais à 3,37.

Notre pronostic :

Victoire de la France

Angleterre – Suisse, samedi à 18h

Les apparences sont parfois trompeuses. Alors que la Suisse a dominé de la tête et des épaules l’Italie (2-0), rien de moins que la nation tenante du titre à l’Euro de football, et qu’en suivant l’Angleterre a souffert de mille maux pour écarter la Slovaquie en prolongations (2-1), grâce au talent de son maître à jouer Jude Bellingham, le rapport de force entre la Nati et les Three Lions est à l’avantage des hommes de Gareth Bale sur le papier. Sur VBET, l’Angleterre va se qualifier, c’est coté à 1,43 contre 2,23 la Suisse qui passe en demi-finale. Les partenaires de Harry Kane jouissent toujours d’un haut de niveau de légitimité, quand bien même ne parviennent-ils pas à convaincre sur le rectangle vert. La victoire de l’Angleterre cote à 2,18, celle de la Suisse à 3,77 quand le nul est entre deux, à 2,97.

Notre pronostic :

Match nul

Pays-Bas – Turquie, samedi à 21h

Peut-être l’affiche la moins attendue à ce niveau. Et de façon certaine, la plus déséquilibrée sur le papier. Tout du moins au niveau des cotes. Car les Pays-Bas sont largement favoris. Leur victoire cote à 1,6, celle de la Turquie à 5,5 et le nul à 3,99 sur le site de paris sportif VBET. Historiquement pourtant, le rapport de force entre les deux pays est assez équilibré ; ce match sera le quinzième, sur les 14 précédents, les Néerlandais en ont gagné six, contre quatre pour les Turcs et quatre nuls.

Notre pronostic :

Victoire des Pays-Bas