Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 5e journée (Groupe F)

Au tour du groupe F du Portugal de débuter son Euro 2024 de football.

Cinquième journée à l’Euro 2024 en Allemagne et la première du groupe F qui inclut la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République Tchèque. Champion d’Europe en 2016, le pays de Cristiano Ronaldo est assez confortablement le favori de cette poule car il est, plus largement, un outsider sérieux à la victoire finale dans la compétition. Sur VBET, le sacre du Portugal est coté à 8.

Derrière en revanche c’est serré pour la deuxième place entre la Turquie (cote de qualification pour les huitièmes à 1,7) et la République Tchèque (à 1,98), la Géorgie ne semblant pas suffisamment armée pour lutter avec l’adversité, en dépit de la force de frappe offensive de l’efficace buteur du FC Metz Georges Mikautadze et du très convoité joueur du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Turquie – Géorgie (18h) : les cotes de ce match du groupe F

L’histoire récente des confrontations entre la Turquie et la Géorgie est moins évidente que le laissent paraître les cotes. Au 21e siècle, les deux nations ont ferraillé l’une contre l’autre en quatre occasions et l’avantage des turcs est minime : deux victoires contre une et un match nul. Sur VBET néanmoins, il ne fait que peu de doutes que les partenaires du Lillois, Yusuf Yazıcı, vont s’imposer ce mardi. Ce scénario vote à 1,75, la victoire géorgienne est 4,75 et le nul à 3,45.

Notre pronostic :

Victoire de la Turquie

Portugal – République Tchèque (21h) : les cotes de ce match du groupe F

C’est un adversaire qui sied plutôt bien à l’équipe du Portugal que celle de la République Tchèque. La Seleçao reste sur quatre succès consécutifs sur cet adversaire et elle serait bien inspirée d’en aligner un cinquième pour s’assurer dès son premier match, d’une grosse voire très grosse option pour la suite du tournoi. La bonne nouvelle est qu’il y a souvent beaucoup de buts quand les deux pays se jouent ; 11 ont été marqués sur les quatre derniers matchs, soit une moyenne de presque trois par rencontre. Puisse cette nouvelle explication être aussi riche au tableau d’affichage. Les cotes sont au profit du Portugal, les hommes de Roberto Martinez gagnent à la cote de 1,51, ils font le nul à 4,2 et s’inclinent à la cote de 5,9.

Notre pronostic :

Victoire du Portugal