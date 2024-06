Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 4e journée (Groupe D et E)

La 4e journée de compétition à l’Euro 2024 marque l’entrée en lice de l’équipe de France.

C’est le D-Day pour l’équipe de France de Didier Deschamps et déjà un premier test grandeur nature face à l’Autriche, sur le papier la troisième force en présence du groupe D. Puisque les Bleus ont de l’ambition, vice-champions du monde en titre qu’ils sont, charge à eux de le démontrer dès ce lundi en soirée, pour clore la 4e journée de l’Euro 2024.

Avant cela, place au groupe D, celui des voisins Belges qui s’avancent en favori de la poule, même désormais privés des services de leur meneur Eden Hazard, fraîchement retiré du football. Il reste à ce niveau un certain Kevin de Bruyne que l’on devine, sinon revanchard, à tout le moins gourmand, après une longue mise à l’écart pour blessures, d’abord aux ischio-jambiers, puis à l’aine.

Roumanie – Ukraine servira de hors d’oeuvre pour un match déjà décisif pour les deux pays, dans l’optique d’accrocher le wagon des qualifiés pour les huitièmes sachant qu’une place semble déjà promise aux Diables Rouges.

Roumanie – Ukraine (15h) : les cotes de ce match du groupe E

L’Ukraine, où l’une des grandes inconnues de cet Euro de football. Difficile de ne pas imaginer que les joueurs soient moralement touchés par le conflit armé qui les affecte depuis deux ans. Le football dans ce contexte de guerre paraît bien secondaire et en même temps, il offre tout à la fois une forme d’échappatoire au peuple ukrainien et une autre occasion, si besoin en était encore, de montrer la bravoure de la nation du ballon d’or 2004, Andreï Chevtchenko. En trois oppositions officielles face à la Roumanie au 21e siècle, les Ukrainiens n’en ont perdu aucune, concédant seulement un nul pour deux victoires. Ils sont encore les favoris de ce match avec une cote de victoire sur VBET FR à 2,01, un nul à 3,31 et un succès roumain à 3,7.

Notre pronostic :

Victoire de l’Ukraine

Belgique – Slovaquie (18h) : les cotes de ce match du groupe E

Outsider ? favorite ? Ni l’un, ni l’autre ? Difficile de cerner la Belgique qui n’a plus le talent d’Eden Hazard et pour cet Euro, l’assurance dans les buts de Thibaut Courtois, pourtant l’un sinon le meilleur gardien du monde. Les Diables Rouges n’en ont pas moins d’autres atouts à leur avantage, à condition de réussir à les faire jouer efficacement ensemble car l’on sait que le vestiaire ne vit pas toujours au mieux, l’expérience collective. De la capacité du sélectionneur Domenico Tedesco à fédérer les hommes en place dépendront donc, pour large partie, les résultats sur le terrain. Ça commence face à la Slovaquie, l’équipe la plus faible de ce groupe E, à tout le moins au classement de la FIFA ; elle est 48e. Pour VBET, la Belgique a logiquement l’avantage des cotes. Elle gagne à 1,45, le nul vaut 4,4 et le succès slovaque est à 6,6.

Notre pronostic :

Victoire de la Belgique

Autriche – France (21h) : les cotes de ce match du groupe D

Rarement aussi brillante que la génération actuelle qui l’anime, l’Autriche ne fait aucun complexe dans un groupe où elle aura quand même du mal à s’extirper, quatre ans après avoir disputé un huitième de finale d’un Euro. Elle déplore néanmoins l’absence de son meilleur élément David Alaba (blessé à un genou, mais il sera aux côtés des joueurs en tant que “conseiller spécial »). Avec Ralf Rangnick à la baguette, la nation joue l’attaque, même si les hommes forts ont plutôt vocation à la défensive, à commencer par le milieu et capitaine, Marcel Sabitzer, finaliste de la dernière Ligue des champions avec le Borussia. Ainsi que Kevin Danson, un personnage bien connu en Ligue 1, puisqu’il évolue avec le Racing Club de Lens. Côté français, ce match doit permettre de monter en puissance avant de croiser le fer en suivant contre les Pays-Bas pour jouer, si tout va bien, la première place du groupe. Niveau cotes sur VBET, Mbappé et ses camarades sont clairement favoris. Leur victoire paie 1,47 fois la mise, contre 6 pour le succès autrichien et 4,4 pour le nul.

Notre pronostic :

Victoire de la France