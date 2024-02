PSG, Barça: Equipementier + merchandising, les clubs qui gagnent le plus

Un peu moins de 100 millions d’euros, c’est ce que rapporte le maillot au PSG, à l’addition de son contrat avec Nike et des royalties.

C’est un marché que dominent assez nettement les deux géants du secteur, Nike et Adidas. Ils trustent le top 10 des clubs qui génèrent le plus de revenus à l’addition du contrat d’équipementier et du merchandising, ainsi que le dévoile l’UEFA dans son rapport « The European Club Finance and Investment Landscape ».

12% du total des revenus générés par le PSG

Puma, troisième marque forte, complète le top 20 avec Manchester City, le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Fenerbahçe, respectivement, 11e, 12e, 13e et 18e. Les chiffres sont ceux de l’exercice 2022, celui où le PSG a réalisé sa meilleure saison sur le merchandising avec son trio d’or sur les maillots vendus : Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Avec son contrat signé pour Nike et des contributions de Jordan Brand, Paris a généré 97 millions d’euros de recettes. Soit 12% du total de ses revenus.

Le Barça et les clubs turcs dominants sur le domaine

Le ratio monte à 22% au FC Barcelone, le meilleur du top européen sur ce domaine, toutefois devancé par les clubs turcs Galtasaray (32% chez Nike) et Fenerbahçe (30% avec Puma), dans le top 20 de l’UEFA.

Les clubs qui gagnent le plus à l’addition du contrat d’équipementier et du merchandising

1. FC Barcelone (Nike) = 179 M€

2. Real Madrid (Adidas) = 155 M€

3. Bayern Munich (Adidas) = 147 M€

4. Liverpool (Nike) = 132 M€

5. Manchester United (Adidas) = 130 M€

6. Paris Saint-Germain (Nike) = 97 M€

7. Arsenal (Adidas) = 89 M€

8. Chelsea (Nike) = 87 M€

9. Juventus (Adidas) = 74 M€

10. Tottenham (Nike) = 74 M€