Enve nouveau fournisseur vélo du team TotalEnergie

Les coureurs de TotalEnergie s’exprimeront à l’avenir sur des vélos signés de la marque américaine Enve.

Le Team TotalEnergies a annoncé son partenariat avec la marque américaine Enve pour les deux prochaines saisons, jusqu’en 2025, en tant que fournisseur de cycles. Cette collaboration s’articulera autour des modèles « Melee », une initiative basée sur l’innovation et la modernité.

Enve et TotalEnergie s’associent pour deux saisons

Les responsables de l’équipe et d’ENVE se sont mutuellement félicités pour cette nouvelle association. Pour le Team TotalEnergies, cette transition vers Enve représente une opportunité de croissance et d’apprentissage, soulignant la convergence entre leurs objectifs R&D et les aspirations à des résultats sportifs ambitieux. Le partenariat vise à capitaliser sur une collaboration entre le pôle performance de l’équipe et le département recherche et développement d’nve pour progresser conjointement.

Mike Stimola d’Enve exprime pour sa part sa fierté à l’idée de collaborer avec le Team TotalEnergies, une équipe historique dans le monde du cyclisme. Le défi pour Enve sera d’intégrer sa gamme de vélos pour la première fois au peloton professionnel, une avancée majeure pour la marque qui cherche à promouvoir ses vélos à travers les grandes courses cyclistes mondiales.