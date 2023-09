Enjeux, infos, stats, paris sportifs de la 6e journée de Ligue 1

Tout ce qu’il faut savoir pour ses paris sportifs, avant la 6e journée de Ligue 1.

Une saison de « fadas » ! C’est ce que nous vivons en ce début d’exercice en Ligue 1, où rien ne tourne aussi rond que prévu. De Lyon à Marseille, de Lens à Paris, les performances sportives ne sont pas celles espérées eu égard aux moyens déployés. Et cela échauffe les esprits. Après l’OL, c’est l’OM qui fait sa révolution, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elle n’est même pas encore achevée. La fracture, née d’une réunion entre la direction et les supporters, laissera forcément des cicatrices. A quel point seront-elles profondes ?

Il y a mieux avant de disputer ce qui relève pour les supporters du club, du match de la saison face au PSG, dimanche au Parc, avant le retour attendu au stade Vélodrome. L’OM souffre, Paris va mieux à la faveur de son succès sur le Borussia Dortmund. Ailleurs, d’autres jubilent, le Stade Brestois en tête qui réalise un début de saison tonitruant, lui conférant déjà une marge rassurante, sur les places de la zone rouge qu’il cherche à éviter (+ 8 sur le barragiste lyonnais). Lyon, c’est justement l’équipe qu’accueille le collectif breton samedi, désormais guidée par l’Italien Fabio Grosso, promu à la place de Laurent Blanc.

Après les cinq premières journées de la Ligue 1, saison 2023-2024, trois clubs demeurent toujours invaincus : l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Combien seront-ils après la sixième journée ? A vous de jouer et de parier en Ligue 1 sur les meilleurs temps forts à venir. Ce week-end en particulier, en est rempli…

Top 3 des affiches de la 6e journée pour parier en Ligue 1

AS Monaco – OGC Nice

Un derby, un vrai, entre deux voisins distants d’une vingtaine de kilomètres qui ne s’apprécient guère, quand il est question de football. Moins encore dans un contexte où les deux clubs jouent crânement leurs chances dans le haut du tableau. A Louis II, les supporters du GYM vont, comme à leur habitude, débarquer en force (et en scooters), pour soutenir leur équipe, vêtue pour l’occasion du nouveau maillot third. Mais l’ASM est solide en ce début d’exercice, sur Vbet les cotes la placent en favorite ; elle gagne à la cote de 2, fait le nul à 3,77 et perd à 3,28. En 48 oppositions dans l’histoire, le verdict est serré avec 19 victoires à 15 pour le club princier et 14 matchs nuls.

Notre pronostic :

Match nul

FC Metz – RC Strasbourg

D’un derby à un autre, c’est le retour de l’affrontement entre le FC Metz et le Racing Club Strasbourg Alsace, avec l’accession en Ligue 1 des Grenats. Si le Racing, dopé par l’arrivée d’un nouvel actionnaire cet été, a pris une longueur d’avance structurellement parlant, dans l’histoire, l’opposition a plus souvent souri au club lorrain qu’à son adversaire. En championnat de France élite, les Messins gagnent quasiment une fois sur deux, contre une fois sur quatre environ, à la formation alsacienne. Mais Strasbourg reste sur un nul et trois victoires consécutives sur son rival en Ligue 1, depuis la fin de l’année 2020. Les cotes Vbet : victoire de Metz à 2,85, match nul à 3,2 et succès du RCSA à 2,46.

Notre pronostic :

Match nul

PSG – OM

C’est bien évidemment LE choc de cette 6e journée de Ligue 1 et probablement de ce début de saison 2023-2024, que le Classique Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille. Il s’inscrit tôt dans l’exercice, alors que les deux clubs sortent d’une entame de saison plutôt mitigée sur les résultats obtenus. Au-delà de la rivalité historique et forte des deux équipes l’une envers l’autre, cet affrontement dominical (à voir en soirée à partir de 20h45) peut déjà être un tournant pour l’une ou l’autre des formations. Il s’annonce tendu sur le contexte, pour Marseille. L’équipe de Luis Enrique a logiquement l’avantage des cotes sur Vbet, donnée vainqueur à 1,64, et 4,5 le succès des Marseillais à l’extérieur. Entre, le paris sur le match nul vaut une cote de 4,2.

Notre pronostic :

Victoire du Paris SG

La statistique de la journée de Ligue 1

C’est l’un des plus mauvais démarrages de l’Olympique Lyonnais depuis qu’il est en Ligue 1. C’est en effet la troisième fois dans son histoire que le club des Gones n’a pas gagné une seule rencontre dans l’élite du football français, après les cinq premières journées. Ce n’était plus arrivé depuis le siècle dernier et la saison 1992-93. Et avant, en 1979-80. Cet exercice-là, les joueurs lyonnais avaient terminé 18es de leur championnat, en se sauvant in-extremis au plus haut niveau.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Il ne sera pas du voyage à Paris, étant toujours sous le coup de longue suspension de quatre mois, dans le cadre du litige avec Watford, Pape Gueye fera défaut à l’Olympique de Marseille, à Paris ce dimanche soir. Tout comme le jeune défenseur nantais, Bastien Meupiyou, pour la visite du FC Lorient à La Beaujoire, car il purge le deuxième et dernier match de mise à l’écart, après son carton rouge reçu à l’occasion du match disputé à l’Olympique de Marseille.

Paris sportif : la cote du week-end

Le RC Lens en a plus que jamais besoin, que sa recrue phare de l’été, joueur le plus cher de l’histoire du club à 30 millions d’euros payés à Montpellier, débloque son compteur en Ligue 1. Ce n’est forcément qu’une question de temps, pour le talentueux Elye Wahi, mais chez les Sang et Or, cela commence à presser après un début de championnat loin, très loin même des standards de la saison dernière. Les Lensois ont déjà concédé quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1 soit autant qu’au cours de toute la saison dernière, à 38 journées de surcroît et non plus 34 comme désormais. Wahi qui marque contre Toulouse dimanche vaut une cote de 2,1 sur la plateforme Vbet.