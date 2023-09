L’OGC Nice dévoile son maillot third avant le derby à Monaco

De bleu et d’or le nouveau maillot third de l’OGC Nice.

L’OGC Nice a dévoilé ce mercredi son maillot third pour la saison 2023-2024. Ce maillot, conçu en collaboration avec Le Coq Sportif, est inspiré de l’art et de la Méditerranée. La couleur dominante est le bleu, qui rappelle la mer Méditerranée et le ciel azuré de la Côte d’Azur. Deux nuances de bleu se rejoignent sur une courbe qui rappelle la ligne d’horizon de la Baie des Anges.

L’OGC Nice dévoile son maillot third porté samedi à Monaco

Les logos de l’OGC Nice, du Coq Sportif et des sponsors sont en or, comme le soleil qui brille dans le ciel azuréen. Une teinte qui vient également sublimer les numéros de maillot ainsi que la devise « ISSA NISSA » gravée à l’arrière du col. Ce maillot est conçu autour de deux axes : la technicité et la proximité. La technicité, grâce à une nouvelle matière ultra légère et respirante, en polyester et élasthane, provenant d’Espagne afin d’allier performance et savoir-faire responsable. La proximité, grâce à un design qui rend hommage aux couleurs et à l’identité de la ville de Nice.

Ce maillot sera porté pour la première fois par les joueurs de l’OGC Nice le 22 septembre, lors du derby contre l’AS Monaco.