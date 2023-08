Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens

Elye Wahi est devenu ce dimanche, la recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens.

Un été de records pour le RC Lens qui, après avoir enregistré le départ de Loïs Openda au RB Leipzig pour le montant inédit de 38,5 millions d’euros (hors bonus), en a conclu un autre dans le sens des arrivées avec la signature de Elye Wahi, en provenance de Montpellier et pour une trentaine de millions d’euros, moins les primes additionnelles.

Elye Wahi reste en France et s’inscrit dans les livres de l’histoire du RCL

À seulement 20 ans, cet avant-centre possède déjà un gros pedigree impressionnant. Wahi a fait ses preuves au Montpellier Hérault SC en Ligue 1 française. Le RC Lens a donc dépensé une somme substantielle de 30 millions d’euros pour s’attacher les services de ce jeune talent prometteur, démontrant ainsi leur confiance en sa capacité à faire briller les filets.

Loïs Openda un temps record dans le sens des arrivées et des départs

Il devance désormais dans la hiérarchie des recrues les plus chères, Loïs Openda qui aura été l’espace de quelques semaines, l’homme des records dans les deux sens, avec un transfert depuis le FC Bruges en 2022, pour 15,95 millions d’euros. C’est presque moitié moins que le nouveau numéro un, que Lens a recruté sur les deniers du Belge et parce que le club nordiste est de retour dans la plus haute et lucrative compétition sportives des clubs du football européen : la Ligue des champions.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens

Elye Wahi (30 millions d’euros)

Loïs Openda (15,95 millions d’euros)

Andy Diouf (14 millions d’euros)

Seko Fofana (8,50 millions d’euros)

Angelo Fulgini (7,20 millions d’euros)

Adam Buksa (6 millions d’euros)

Ignatius Ganago (6 millions d’euros)

Sidi Keita (6 millions d’euros)

Esteban Fuertes (6 millions d’euros)

Olivier Dacourt (6 millions d’euros)