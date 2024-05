EA Sports FC créé avec Adil Rami un maillot « On les aura les méchants »

Adil Rami à l’honneur du jeu EA Sports FC.

Adil Rami a son maillot événementiel dans l’univers du jeu EA Sports FC 24. EA Sports l’éditeur et l’ancien footballeur l’ont dévoilé conjointement ce vendredi. Le design du maillot a été pensé pour à l’image du champion du monde 2018, désormais chroniqueur et commentateur.

Avec l’extincteur et la punchline du champion du monde

Avec son célèbre épisode de l’extincteur et sa punchline emblématique « On les aura les méchants », Adil Rami reste dans les mémoires. Le maillot met en avant une représentation d’Adil Rami en action, tout en intégrant les couleurs et formes du logo EA Sports FC 24.

« En tant que grand fan de la franchise EA Sports FC, je suis ravi de voir mon maillot intégré dans le jeu, c’est une opportunité fantastique », se réjouit Rami par communiqué. « J’ai pris énormément de plaisir à concevoir ce design qui, je pense, me représente bien et reflète mon univers. J’ai hâte de voir les joueurs et joueuses le porter lors des matchs. »

Le maillot d’Adil Rami dans le mode Ultima team

Depuis ce vendredi 10 mai, les pratiquants de EA Sports FC ont la possibilité de personnaliser leurs joueurs avec ce maillot spécialement conçu en collaboration avec Adil Rami via le mode Ultimate Team.