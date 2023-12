Droits TV: Comparatif européen des championnats du Big 5

La LFP est ambitieuse pour la prochaine fenêtre des droits TV du foot pro français, mais même si elle obtient le maximum espéré, elle restera derrière ses proches voisines européennes sur les montants.

La Premier League a confirmé sa suprématie sur les droits TV en Europe en signant un nouvel accord quadriennal de 7,8 milliards d’euros (soit 1,95 milliards d’euros, contre 1,88 milliards actuellement) avec Sky Sports et TNT Sports. La valeur totale de l’accord est en hausse de 4 % par rapport au cycle précédent, qui restera en vigueur jusqu’à la saison 2024/25.

Un nouveau contrat record pour la Premier League anglaise

La Premier League est en tête du classement des revenus des droits TV en Europe depuis plusieurs années, et la nouvelle entente confirme sa position de leader. Le championnat anglais est capable d’attirer les investisseurs les plus riches grâce à son attractivité mondiale, à la présence de grands clubs et à la compétition très serrée.

La Liga espagnole est le deuxième championnat qui génère le plus de revenus à l’échelle nationale, avec un accord de 1,193 milliard d’euros jusqu’à la saison 2026/27. La Bundesliga est troisième, avec son contrat à près de 1,079 milliard d’euros jusqu’à la saison 2024/25. La Serie A italienne est quatrième, grâce à un accord de 900 millions d’euros par saison.

La Ligue 1 est à loin derrière ses voisins européens

La Ligue 1 est bien en-deçà de ces montants, la saison 2023-2024 est négociée à 624 millions d’euros et la Ligue de football professionnel vise les 800 millions d’euros ( 530 M€ pour le lot 1, plus 270 M€ le 2), pour la période 2024-2029.