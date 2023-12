Didier Deschamps et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Didier Deschamps, une passion discrète pour les voitures.

Ce serait l’une de ses passions, une autre que l’évidente et naturelle qu’il a pour le football, qui caractérise Didier Deschamps. Le média Paris Match l’évoquait à son sujet dans un article en ligne, que l’intérêt du sélectionneur national pour les automobiles. De l’époque où il jouait encore jusqu’à aujourd’hui, il a éprouvé quelques modèles plutôt singuliers.

Des voitures old school dans le garage de Deschamps

Comme une Mitsubishi Colt datant de 1978 qu’il a possédé sur la fin du siècle dernier, dans ses dernières années en France, entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille. Il a eu également l’icône française, une Peugeot 205 en version GTi, ainsi qu’une BMW 850 qu’il conserverait dans le garage familial. Du constructeur allemand, il compte aussi une BMW 325 et Z1.

Des Ferrari dans le garage du sélectionneur des Bleus

DD rêvait sinon d’une autre cylindrée venue d’outre-Rhin, en l’espèce une Mercedes 500 SL qu’il a fini par s’offrir. Pour deux autres voitures connues à son sujet, il y a les Ferrari, modèles 456 et 550 Maranello. Deschamps est plutôt discret sur le sujet et dans la pratique, car il est rare d’apercevoir le champion du monde de football, en qualité de joueur et d’entraîneur, au volant d’une voiture.