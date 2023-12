Real Madrid: David Alaba à bord de son impressionnant bolide à 600 000€

David Alaba a été « spoté » dans les rues de Madrid au volant de son exceptionnelle Ferrari.

Karim Benzema parti, le vestiaire du Real Madrid a perdu un passionné d’automobiles et l’un des plus beaux garages chez les footballeurs. Mais le Merengue a d’autres cracks qui aiment les grosses cylindrées. Thibaut Courtois, qui vient de s’offrir une étonnante Porsche 911 GT3 RS, en est un. Le défenseur international autrichien, David Alaba, un autre.

Une Ferrari 488 Spider dans le garage de David Alaba

Lui en pince pour une plus chère encore Ferrari 488 pista Spider, le 50e modèle de voitures décapotables produit par la marque italienne et, tel qu’elle l’indique sur la fiche produit, » le spider le plus performant de l’histoire de l’entreprise de maranello, avec le meilleur rapport poids/puissance jamais atteint, soit 1,92 kg/ch ». Le moteur V8 de la bête développe 720 chevaux, pour des performances brutales : 2,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et 340 km/h en vitesse pointe.

Plus puissante que la BMW prêté par le sponsor du Real Madrid

La Ferrari 488 pista Spider est vendue à près de 600 000 euros et souvent plus, selon les options choisies. C’est autre chose que la BMW iX xDrive50 que David Alaba a aussi dans son garage personnel, en tant que voiture de fonction prêtée par le constructeur allemand, dans le cadre du partenariat qui unit la marque au Real Madrid.