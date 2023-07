Benzema, le top 5 de ses voitures les plus chères (à plus de 7M€)

Karim Benzema va-t-il encore étendre son garage automobile avec son nouveau contrat en club ?

Les emportera-t-il avec lui dans sa nouvelle aventure ? En Arabie Saoudite, pays où règne une forme de démesure et de gigantisme, il ne dépareillera pas tant les voitures les plus chères produites dans le monde sont légion. Récemment, Karim Benzema s’est affiché au volant d’un nouveau modèle BMW, à près de 150 000 euros. C’est loin d’être le plus cher en la possession de l’attaquant français, désormais nouveau joueur de Ittihad Club, en championnat Saudi Pro League.

Les Bugatti de Benzema avoisinent les 7 M€

A Madrid, là où il a passé la majorité de sa carrière et gagné le plus d’argent à la défense du maillot du Real, il a conduit quelques pépites, dont deux fleurons de l’industrie automobile française (italo-française pour nationalité de son fondateur) que sont ses Bugatti. La première est la Veyron version « pur sang », à propos de laquelle il disait : « Il n’y en a que 5 dans le monde. Là il en reste deux et j’en ai une ». Elle est avec sa grande soeur la Chiron, sa voiture la plus chère. Rien que les deux ensemble avoisinent les 7 millions d’euros.

Une McLaren Mercedes SLR parmi ses préférées

Il y avec dans le top 5 que nous avons dressé et détaille en images dans le diaporama ci-dessus, deux plus « modestes » Ferrari et une plus « old school » et rare McLaren Mercedes SLR, développée conjointement par les constructeurs McLaren et Mercedes, avec les portes qui se déploient à la manière des ailes d’un papillon. Avec les Bugatti, elle appartient aux préférées du footballeur âgé de 35 ans, qui a en plus d’autres modèles et marques dans son garage personnel, dont une Rolls-Royce Dawn à près de 400 000 euros qui pourrait presque intégrer le palmarès des plus chères.