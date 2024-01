Danone nouveau fournisseur officiel de L’INSEP

L’INSEP et Danone vont faire équipe ensemble.

L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) et Danone, leader mondial de l’alimentation et de la nutrition, ont annoncé un partenariat visant à favoriser une alimentation adaptée aux besoins des sportifs de haut niveau de l’INSEP.

Danone devient un partenaire officiel de l’INSEP

Grâce à ce partenariat, les athlètes de l’INSEP pourront bénéficier de la gamme Hipro de Danone, une sélection de produits laitiers protéinés, contribuant à la récupération musculaire et la performance sportive. Hipro propose une variété de produits adaptés à une utilisation pendant les entraînements, les périodes de compétitions ou les moments de récupération.

« Nous sommes ravis de nous associer à Danone pour offrir à nos sportifs de haut niveau des solutions nutritionnelles de qualité », justifie Fabien Canu, directeur général de l’INSEP. « La nutrition est un élément clé de leur préparation et de leur récupération, et nous sommes convaincus que cette collaboration avec Danone contribuera à les soutenir dans leur quête de médailles et d’excellence. »

« Avec déjà 3 millions de consommateurs, HiPRO est devenu en quelques années seulement le 1er acteur de l’hyperprotéiné sur l’ultra-frais en France », poursuit Benjamin Floch, directeur marketing des produits laitiers chez Danone France. « Demain, nous avons l’ambition que les produits d’Hipro soient consommés par les 17 millions de Français pratiquant régulièrement du sport. Le partenariat avec l’INSEP va nous permettre d’aller plus loin pour répondre aux exigences des sportifs. »

Des produits développés conjointement entre les athlètes et le groupe agroalimentaire

Dans le cadre de ce partenariat, Danone et l’INSEP travailleront ensemble pour développer et tester de nouvelles innovations en termes de produits, et en cocréation avec les athlètes. L’objectif est de proposer des produits toujours plus adaptés aux besoins des sportifs et des consommateurs. Ce rapprochement est une nouvelle étape importante dans la collaboration entre l’INSEP et Danone. En 2022, les deux partenaires avaient déjà signé un accord de sponsoring pour soutenir les athlètes français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.