Ce que le Tour de France 2024 va rapporter à Florence

Le Tour de France 2024 va partir de Florence en Italie, pour la première fois.

C’est un événement historique qui se prépare à Florence. Le 29 juin 2024, la ville toscane donnera le coup d’envoi du Tour de France 2024 pour la première fois de son histoire. Un événement majeur qui promet de rapporter gros à la cité de Dante.

Des retombées estimées à 25 M€ pour la ville du grand départ

Selon les estimations du média La Nazione, environ 800 000 à 900 000 personnes sont attendues pour assister au passage de la première étape du Tour. Un véritable raz-de-marée humain qui devrait profiter aux secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. L’impact économique de l’événement est estimé à environ 25 millions d’euros. La ville devrait engranger 9,6 millions d’euros dans le secteur de la restauration, 9 millions d’euros dans l’hôtellerie et 5,8 millions d’euros dans le commerce.

Le Tour de France 2024 va booster l’image de Florence

Le Tour de France est l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, avec une audience moyenne de 2,5 milliards de personnes. La ville de Florence et la région Toscane profiteront d’une visibilité exceptionnelle sur la scène internationale. Les retombées économiques ne se limiteront pas à la seule journée du grand départ. L’événement devrait également contribuer à booster le tourisme dans les années à venir, grâce à la promotion de la région via les médias du monde entier.