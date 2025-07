Cyclisme. Decathlon rachète France Cyclisme et quitte AG2R La Mondiale

D’un côté Decathlon poursuit la route, de l’autre AG2R La Mondiale met le pied à terre.

Decathlon AG2R La Mondiale fait l’actualité de ce lundi, autrement que sur le Tour de France 2025 qu’elle dispute depuis le grand départ samedi. L’équipe associé au géant français de la production et distribution d’articles du sport annonce un futur sans AG2R La Mondiale, son co-partenaire depuis son entrée dans le monde du cyclisme en 2024, qui se retire à la fin de cette saison 2025 après trente ans de présence continue dans le peloton des coureurs.

L’autre information forte est l’émancipation complète de Decathlon qui devient seul propriétaire de l’équipe, via le rachat de la structure France Cyclisme jusqu’alors sous l’actionnariat unique de AG2R La Mondiale. La transition deviendra effective au commencement de la saison 2026. Elle doit permettre à Decathlon d’accélérer sa stratégie nourrie par l’ambition d’intégrer le top 3 mondial de l’UCI, d’ici à 2028. Pour y parvenir, Decathlon projette d’augmenter le budget de l’équipe, de 30 millions d’euros qu’il est actuellement à 40 millions et plus dès la saison prochaine.

« Nous sommes assez confiants pour y arriver, avec de nouvelles ressources. Cela peut-être des partenaires existants comme des nouveaux », justifiait à Sportune, le directeur du développement de l’équipe, Mathieu Charpentier, à la veille du départ de la 112e édition du Tour de France.

La quête d’un partenaire co-namer se poursuit

L’annonce n’exclut pas l’arrivée prochaine d’un nouveau sponsor titre pour accompagner Decathlon, comme AG2R La Mondiale. Des discussions ont bien été nouées avec le groupe de cosmétique L’Oréal, mais tout accord a été démenti par les deux parties. « Nous sommes forcément attentifs au marché », assure Mathieu Charpentier pour qui il est forcé « d’aller consulter différents partenaires potentiels », pour atteindre les objectifs, à court et plus long terme. Ces partenaires consultés ne sont pas nécessairement français. « Nos démarches sont mondiales et nos discussions le sont également, tant sur le recrutement du staff, que des coureurs et la démarche commerciale ». « Nous avons une équipe française, à vocation internationale. »

Il écarte en revanche l’hypothèse d’un partenariat tripartite en co-sponsors. « L’idée est de créer de la valeur autour de l’équipe. Je ne suis pas sûr que d’avoir trois entreprises dans le naming permettent de la créer. Au contraire, à mon avis, elle la diluera. »

La nouvelle structure Decathlon ne changera pas d’adresse. Installée à La Motte-Servolex en Savoie par le bientôt ex-propriétaire AG2R La Mondiale, elle le restera car Decathlon a des connections sur tout le territoire national.