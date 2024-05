Cristiano Ronaldo signe « l’un des investissements les plus importants » avec Whoop

Un nouveau business pour Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo élargit ses intérêts extra-sportifs, le footballeur portugais est devenu ce lundi un ambassadeur et investisseur mondial de Whoop, une société de performance humaine en plein essor. Selon le communiqué commun, il s’agit de « l’un des investissements les plus importants de Ronaldo à ce jour ».

Cristiano Ronaldo ambassadeur et investisseur de Whoop

Ce partenariat marque une étape significative pour la société, qui voit en Ronaldo un allié de taille pour l’accompagner dans son ambition d’élever la performance humaine.

Déjà utilisateur à titre personnel de la technologie Whoop, Cristiano Ronaldo explique par communiqué : « Whoop a eu un impact transformateur sur ma vie, sur et en dehors du terrain, et je suis honoré de rejoindre l’équipe en tant qu’investisseur. Je porte Whoop pendant l’entraînement, pendant mon sommeil et pendant ma récupération. C’est l’un des outils les plus importants qui m’aident à améliorer mon jeu et à surveiller ma santé. »

« Cristiano est membre du Whoop depuis plusieurs années et nous sommes fiers de renforcer davantage notre relation grâce à ce partenariat », ajoute Will Ahmed, le fondateur et PDG de Whoop. « La quête incessante de l’amélioration et de la perfection de Cristiano reflète notre mission. Nous sommes impatients de collaborer avec lui pour partager des informations sans précédent sur ses méthodes d’entraînement et de récupération. Ensemble, nous dévoilerons des collaborations de produits passionnantes pour améliorer l’expérience WHOOP de nos membres. »

D’autres grands noms du sport dans l’actionnariat de la technologie

Le partenariat avec Cristiano Ronaldo est annoncé parallèlement à l’expansion de la marque en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn, ainsi que sur d’autres marchés tels que Hong Kong, Israël, Taiwan, l’Inde, le Mexique et le Brésil. Cristiano Ronaldo rejoint un pool d’athlètes investisseurs puissants, parmi lesquels Eli Manning, Rory McIlroy, Patrick Mahomes, Virgil Van Dijk et Michael Phelps.