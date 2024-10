Cristiano Ronaldo met sa maison en vente mais elle n’est pas donnée

Terrain de padel, salle de sport, de cinéma, piscine intérieure… La maison anglaise de Cristiano Ronaldo est immense. Et elle est à vendre.

Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United et l’Angleterre en 2023, et s’il a une première fois entrepris de revenir chez les Red Devils, cette fois la Premier League est bel et bien derrière lui. Preuve en est si besoin, que l’attaquant portugais, aujourd’hui exilé loin en Arabie Saoudite, a placé son ancienne maison sur le marché de l’immobilier.

6 M€ pour s’offrir la maison anglaise de Cristiano Ronaldo

L’annonce, que nous avons consulté à Sportune, fait état d’un prix escompté de 4 999 500 livres. Soit au cours du moment, l’équivalent de 6 millions d’euros. C’est cher, très cher même, mais la maison est exceptionnelle. Elle compte cinq chambres, toute sont des suites avec dressing et salles d’eau ou de bain, plus une grange en dépendance pour deux personnes. Il y a trois salles de réception, une de jeu, une autre de cinéma, un bureau, une cave à vin, une cuisine spacieuse.

Il y a aussi pour autre commodités non négligeables, une piscine intérieure et son bain à remous, bien évidemment que pour un athlète de la trempe de Cristiano Ronaldo, une salle de sport est incluse. Pour le garage c’est le minimum acceptable car il peut accueillir quatre voitures, alors que Cristiano Ronaldo en possède plus d’une vingtaine entre toutes ses propriétés.

Piscine et bain à remous intérieur plus un terrain de padel à l’extérieur

Le petit plus de la résidence est son terrain de padel extérieur. L’annonce précise que c’est un ajout récent, Cristiano Ronaldo montrant de plus en plus d’images de lui en pratiquant de ce sport en plein essor. La maison est située à Alderley Edge, un région huppée en proche banlieue de Manchester. Découvrez-là en images et détails dans les pages suivantes.