Cristiano Ronaldo: Jusqu’à 1 000€ pour le voir s’entrainer !

C’est la folie pour voir Cristiano Ronaldo et l’équipe du Portugal à l’entraînement avant l’Euro 2024.

La folie autour de l’équipe nationale portugaise et de Cristiano Ronaldo a atteint de nouveaux sommets en Allemagne, alors que le pays hôte se prépare à accueillir l’Euro 2024. Ce vendredi, un entraînement à porte ouverte de la Seleçao a suscité une frénésie sans précédent, illustrant l’attrait immense de l’équipe dirigée par Roberto Martínez.

L’UEFA distribue des billets qui se revendent à prix d’or

Installée à Gütersloh, en Westphalie, l’équipe portugaise a vu plus de 50 000 fans se précipiter pour obtenir l’une des 6 000 places gratuites mises à disposition par l’UEFA pour assister à cette session d’entraînement. Le média AS rapporte que les billets se sont envolés en quelques minutes, révélant l’énorme popularité de Cristiano Ronaldo, qui participera à sa sixième Euro.

Un engouement incroyable pour voir Cristiano Ronaldo et co

Face à cette demande insatiable, le marché noir s’est rapidement développé. Des billets, initialement gratuits, sont désormais revendus à des prix atteignant jusqu’à 1 000 euros pour quatre places. Les plateformes de revente en ligne voient des offres extravagantes. Cette situation a poussé les autorités locales de Gütersloh à intervenir. Bien que la municipalité ne puisse pas directement contrer la revente des billets, distribués par l’UEFA et non personnalisés, elle a annoncé un renforcement des mesures de sécurité pour l’événement.

Le Portugal débute mardi à l’Euro 2024

La police et les agents de sécurité seront déployés en grand nombre pour gérer la foule attendue et prévenir tout incident majeur. La passion des supporters portugais et la popularité de Cristiano Ronaldo ne cessent de surprendre. L’entraînement de ce vendredi s’annonce comme un véritable bain de foule pour les joueurs portugais, qui devront se préparer sous les yeux admiratifs de milliers de fans. L’Euro 2024 débute ce vendredi et pour le Portugal mardi face à la République Tchèque.