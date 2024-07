Cristiano Ronaldo fait une infidélité à Nike, il pose avec des baskets de la concurrence

Cristiano Ronaldo pose avec des baskets de la marque Asics à ses pieds.

Cristiano Ronaldo sur un terrain de padel, jusqu’ici il n’y a rien de très original, de surcroît car dans sa longue liste des business il y a depuis peu la construction d’un complexe tournée vers la discipline. Qu’en revanche l’attaquant portugais soit chaussé d’autre chose qu’une paire de Nike est quelque chose de plus intriguant, compte tenu de sa longue collaboration avec la marque à la virguel.

Cristiano Ronaldo prend la pose avec une paire de Asics aux pieds

L’image, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre le footballeur portugais aux côtés de son ami Miguel Paixão sur un court de padel. A ses pieds, des baskets qui sont produites par la marque japonaise Asics. Bien que non publiée par Ronaldo lui-même, la photo a rapidement fait le tour du web, suscitant de nombreuses réactions.

Nike ne produit pas de chaussures dédiées à la pratique du padel

Cette apparition en Asics alimente les spéculations sur une possible tension entre CR7 et Nike. Malgré des années de partenariat fructueux, certains observateurs y voient un signe de changement dans leur relation. Il est important de noter que Ronaldo est toujours sous contrat avec la marque américaine. L’explication pourrait être plus simple : Nike ne produit pas de chaussures spécifiques pour le padel.

Les joueurs optent souvent pour des modèles de tennis sur terre battue, que Nike propose dans sa gamme. Le choix d’Asics par Ronaldo pourrait donc être purement pratique pour cette activité particulière.