Cristiano Ronaldo: combien a-t-il gagné depuis qu’il joue en Arabie Saoudite ?

Cristiano Ronaldo a signé l’un des plus gros contrats de l’histoire du sport avec Al-Nassr.

Il a quitté l’Europe et Manchester United sur un divorce retentissant, pour rejoindre le Moyen Orient et l’Arabie Saoudite où il évolue depuis. En signant à Al Nassr au commencement du mois de janvier 2023, Cristiano Ronaldo a décroché l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport. Son salaire annuel avoisinerait les 200 millions d’euros, faisant de lui le footballeur le mieux payé au monde.

Bientôt le cap des 500 jours pour Cristiano Ronaldo

Cela équivaut donc à la rémunération quotidienne de près de 547 945 euros. Ce qui vaut à Cristiano Ronaldo d’avoir déjà empoché la coquette somme de 257,5 millions d’euros depuis son arrivée. Son aura a indéniablement rehaussé l’image de la Saudi Pro League et a probablement contribué à l’arrivée d’autres stars comme Neymar, Sadio Mané ou Roberto Firmino.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Al-Nassr

Si son rendement sur le terrain reste respectable avec 56 buts en 62 matchs, le comportement de Ronaldo a parfois été sujet à caution. Des gestes d’humeur et un récent carton rouge suite à un coup de coude viennent ternir son bilan. Lié à Al Nassr jusqu’en 2025, le Portugais pourrait prolonger son séjour en Arabie Saoudite. Reste à savoir si son niveau de jeu et son attitude sauront convaincre son employeur de poursuivre cette collaboration lucrative.