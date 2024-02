Combien va gagner Topuria pour son sacre à l’UFC ?

Ilia Topuria est le nouveau patron de l’UFC chez les -66 kilos.

Ilia Topuria a réalisé un exploit retentissant en battant l’Australien Alexander Volkanovski pour devenir le nouveau champion UFC des -66 kilos. Ce sacre est synonyme de gloire et de reconnaissance, mais aussi d’une importante récompense financière.

Ilia Topuria domine l’Australien Alexander Volkanovski à l’UFC

La rémunération des combattants dans la plus grande organisation de MMA au monde est déterminée en fonction de leur niveau et de leur position dans les classements officiels. Topuria, classé cinquième lors de l’annonce du combat pour le titre, trône désormais au sommet après avoir mis fin à la domination d’Alexander Volkanovski, détenteur du titre pendant plus de 1500 jours et considéré comme l’un sinon le meilleur de tous les temps dans sa catégorie.

Des salaires de l’UFC qui évoluent en fonction du niveau de chacun

Mais quelle sera la retombée financière de cette victoire pour Ilia Topuria ? Les salaires des combattants de l’UFC varient en fonction de leur renommée et de leur expérience dans l’organisation. Pour les débutants ou ceux de catégorie inférieure, les gains oscillent entre 15 000 et 30 000 dollars par combat. Les combattants de catégorie moyenne peuvent espérer entre 80 000 et 250 000 dollars, tandis que les vétérans prospères peuvent atteindre entre 500 000 et 3 000 000 de dollars.

Un peu plus d’un demi-million d’euros au bénéfice d’Ilia Topuria

En tant que champion, Topuria se situe dans la catégorie des combattants les mieux payés de l’UFC. Selon le média sportif espagnol Sport, son salaire de base pour le combat contre Volkanovski était de 500 000 dollars. En plus de cette part fixe de de base, Topuria devrait recevoir un bonus de 32 000 dollars. Si le montant total des gains du nouveau champion hispano-georgien ne sont pas précisément connus, il pourrait s’ajouter à ce montant une rallonge de 50 000 dollars pour sa performance et au bénéfice des revenus générés par les droits de diffusion en pay-per-view.