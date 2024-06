Combien gagne Novak Djokovic, n°1 mondial du tennis ?

Novak Djokovic parviendra-t-il à franchir inédit des 200 millions de dollars en carrière ?

Novak Djokovic, actuel numéro un mondial au classement ATP, continue de dominer non seulement sur les courts de tennis, mais également dans les classements financiers du sport. En 2024, le Serbe a ajouté 1 400 552 dollars (1,29 M€) à ses gains en carrière, portant son total vertigineux à 182 043 906 dollars (167,78 M€). Cette somme fait de lui le joueur le plus rémunéré de l’histoire du tennis en termes de gains de tournois.

N°1 mondial historique sur les primes gagnées en carrière

Depuis ses débuts professionnels en 2003, Djokovic a constamment repoussé les limites du tennis moderne. Avec un palmarès comprenant 22 titres du Grand Chelem, il a su s’imposer comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Sa technique impeccable, sa force mentale et son dévouement absolu à son sport ont fait de lui une figure emblématique du tennis.

Une saison 2024 en-deçà de ses habitudes

Bien que ses gains de 2024, totalisant 1 400 552 dollars avant son Roland-Garros 2024 (qui lui vaut de gagner au moins 158 000 euros, à ce stade du troisième tour), puissent sembler modestes comparés à ses années précédentes, ils témoignent de sa capacité à rester compétitif et à performer au plus haut niveau.

Novak Djokovic gagne encore plus avec ses sponsors

Il est important de noter que les revenus de Novak Djokovic ne se limitent pas aux prize money. En tant qu’icône mondiale du tennis, il perçoit également des sommes considérables issues de sponsors, de partenariats avec des marques, ou de contrats publicitaires. Il est l’ambassadeur de plusieurs marques prestigieuses, telles que Lacoste, Rolex et Hublot, ce qui lui rapporte des revenus supplémentaires importants.

À 37 ans, Djokovic montre encore des signes d’une forme impressionnante et d’une détermination intacte. Son régime strict, ses entraînements rigoureux et son approche méthodique du jeu lui permettent de rester au sommet. Alors que les jeunes talents émergent, Djokovic continue de prouver qu’il est un compétiteur redoutable et une force incontournable sur le circuit ATP.