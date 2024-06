Combien gagne Iga Swiatek, 1re joueuse mondiale de tennis ?

Iga Swiatek domine le tennis mondial et les gains sur le circuit en 2024.

A la conquête d’un nouveau trophée à Roland-Garros 2024, tournoi dont elle la tenante du titre, Iga Swiatek vise une ligne de plus à son palmarès et la prime de 2,4 millions d’euros prévue pour les vainqueurs chez les hommes et femmes. Avant le début de sa quinzaine parisienne, la jeune athlète a engrangé 4 283 749 dollars (3,94 M€) de prize money avec déjà quatre titres sur la première moitié de saison.

Sixième joueuse au classement des primes gagnées en carrière

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Iga Swiatek a accumulé un total de 28 876 512 dollars (26,58 M€) en primes. Cette somme la place actuellement au neuvième rang du classement des joueuses ayant cumulé le plus de gains en carrière, une performance notable pour une athlète de seulement 23 ans. Elle compte 21 titres dont quatre en Grand Chelem (trois fois Roland-Garros et une fois l’US Open).

Le succès de Swiatek ne repose pas uniquement sur ses gains en tournois. Ses performances exceptionnelles lui ont également valu de lucratifs contrats de sponsoring avec des marques prestigieuses, ajoutant ainsi plusieurs millions de dollars à ses revenus annuels. Les collaborations avec des entreprises de renom telles que ON, la marque de Roger Federer, ainsi que Tecnifibre ou Red Bull, entre autres, témoignent de son influence et de son image positive sur la scène internationale.

La numéro un mondiale attire aussi les sponsors à elle

Swiatek est devenue une figure incontournable du tennis féminin, tant par ses exploits sportifs que par son impact économique. Sa trajectoire fulgurante inspire de nombreuses jeunes joueuses à travers le monde, illustrant qu’avec talent, détermination et travail acharné, les sommets du tennis mondial sont accessibles.