Combien gagne Alexander Zverev, 4e joueur mondial à l’ATP ?

Alexander Zverev est l’un des joueurs les plus riches du circuit du tennis professionnel.

Désigné comme l’un des favoris à la victoire finale à Roland-Garros 2024, notamment depuis qu’il a écarté la légende Rafael Nadal, Alexander Zverev, actuellement 4e joueur mondial au classement ATP, est non seulement un redoutable adversaire sur le court, mais également l’un des athlètes les plus prospères financièrement dans l’histoire du tennis.

Sixième au pakmarès de ceux qui cumulent le plus de primes en carrière

En 2024, le talentueux Allemand a engrangé la somme impressionnante de 3 212 197 dollars en gains de tournois, avant même d’entrer en lice à Roland-Garros où il dispute ce samedi un troisième tour (payé 158 000 euros ou 250 000 euros s’il se hisse au tour suivant). Au total de sa carrière, l’Allemand en est déjà à à 41 877 114 dollars. Cette performance financière le place au sixième rang des joueurs les plus riches de tous les temps dans le tennis professionnel, juste derrière une autre légende de la balle jaune, l’Américain Pete Sampras (43,28 millions de dollars).

Récent vainqueur du Masters 1000 de Rome avant de rejoindre Roland-Garros 2024

Depuis ses débuts professionnels en 2013, Zverev n’a cessé de gravir les échelons du classement ATP, confirmant rapidement les espoirs placés en lui. Avec un jeu puissant et une constance remarquable, il a remporté de nombreux titres, dont des Masters 1000 et les prestigieuses ATP Finals, consolidant sa position parmi l’élite du tennis mondial. Récemment, juste avant de venir jouer à la Porte d’Auteuil, il a ajouté le Masters 1000 de Rome à son palmarès qui lui a valu de gagner une prime de 963 225 euros.

Ces revenus sont ceux que lui rapportent la pratique du tennis, mais l’Allemand les dépassent à l’ajout de tous les commanditaires qui lui sont associés, comma Adidas qui lui fournit ses chaussures et les textiles ou Head, les raquettes.

A seulement 27 ans Alexander Zverev a encore le temps de bonifier ses succès

À seulement 27 ans, Zverev a encore de nombreuses années devant lui pour étoffer son palmarès et ses gains. Ses succès récents et son classement élevé suggèrent qu’il continuera à jouer un rôle majeur dans les tournois de premier plan. Avec des capacités techniques et mentales solides, il est bien positionné pour ajouter de nouveaux titres à son impressionnante collection et augmenter encore ses revenus.